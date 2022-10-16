Женский «Зенит» впервые в истории взял золото чемпионата России

Футболистки петербургской команды «Зенит» досрочно стали чемпионом Суперлиги. Девушки впервые за всю историю завоевали золотые медали чемпионата России.

Как сообщает пресс-служба петербургской команды, с «Ростовом» женская команда «Зенит» сыграла в ничью и набрала 33 очка, благодаря чему оторвалась от ближайших преследовательниц на 9 очков. Так было обеспечено чемпионство за два тура до финиша Суперлиги.

В 2022 году женский «Зенит» не потерпел ни одного поражения и одержал 17 побед, а также 5 раз сыграл вничью. Петербургская команда стала самой результативной в сезоне. Так, в 21 матче команда забила 47 голов, а пропустили всего 5 мячей. Лучшим бомбардиром признали Ану Диаш, — на ее счету 12 забитых голов в Суперлиге.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что названо имя того, кто будет руководить «Зенитом»-2 после ухода Владислава Радимова.