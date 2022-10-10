Стало известно о новом тренерском штабе «Зенита-2»

Стало известно о новом тренерском штабе &#171;Зенита-2&#187;
Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Стало известно, кто будет руководить «Зенитом»-2 после ухода Владислава Радимова. Теперь продолжат координировать работу Дмитрий Давыдов и Андрей Почепцов.

Дмитрий Давыдов станет главным тренером. Давыдов является бывшим футболистом «Зенита», липецкого «Металлурга», владивостокского «Луча» и петербургского «Динамо».

Андрей Почепцов возглавит должность первого ассистента и возьмет на себя основные функции по ведению тренировочного процесса и подготовки команды к играм. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба Зенит.

Также в тренерский штаб вошел Сергей Киселев. Общей физической подготовкой продолжит руководить испанский специалист Луис Анула.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что главный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов покинул свой пост. Теперь он будет советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола.

"Зенит-2" тренерский штаб


 

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