Стало известно о новом тренерском штабе «Зенита-2»

Стало известно, кто будет руководить «Зенитом»-2 после ухода Владислава Радимова. Теперь продолжат координировать работу Дмитрий Давыдов и Андрей Почепцов.
Дмитрий Давыдов станет главным тренером. Давыдов является бывшим футболистом «Зенита», липецкого «Металлурга», владивостокского «Луча» и петербургского «Динамо».
Андрей Почепцов возглавит должность первого ассистента и возьмет на себя основные функции по ведению тренировочного процесса и подготовки команды к играм. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба Зенит.
Также в тренерский штаб вошел Сергей Киселев. Общей физической подготовкой продолжит руководить испанский специалист Луис Анула.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что главный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов покинул свой пост. Теперь он будет советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола.