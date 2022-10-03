Спортивный журналист прокомментировал уход Владислава Радимова из «Зенита-2»

Сегодня стало известно о том, что главный тренер «Зенит-2» Владислав Радимов покинул свой пост. Теперь он будет советником генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола.

Спортивный журналист Иван Лосев прокомментировал уход Радимова. Он считает, что стоит смотреть на количество воспитанников «Зенита», которые находятся в клубах первой лиги и премьер лиги. Это главный показатель и главная оценка и Владислава Радимова, и его тренерского штаба, пишет Телеканал Санкт-Петербурга.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «Зенита-2» назначен Дмитрий Анатольевич Давыдов.

Владислав Радимов — российский футболист, полузащитник, футбольный тренер. Выступал за сборную России. Заслуженный мастер спорта России. Был главным тренером клуба «Зенит-2».