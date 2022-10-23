Гарвардские ученые изобрели робота с щупальцами, способного удерживать тяжелые и необычные предметы

В Гарварде разработали гибкого робота с щупальцами для помощи фермерам и медикам. Устройство сможет удерживать фрукты, овощи и стеклянные пробирки.

В научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences появилось необычное исследование инженеров Гарвардской школы прикладных наук. Ученые спроектировали гибкий роботизированный захват, который при помощи щупалец способен крепко удерживать объект.

Главная ценность нового изобретения заключается в принципах биомиметики и повторении решений природы, что позволяет создать самый эффективный робот-захват в мире. Устройство использует набор тонких щупалец для опутывания — точно так же медузы захватывают оглушенную добычу.

«Нити длиной в 30 см представляют собой полые резиновые трубки. Когда из трубки выкачивают воздух, она скручивается. Завитки завязываются узлом и спутываются друг с другом и с объектом, причем каждое сплетение увеличивает силу удержания. В то время как коллективная фиксация сильна, каждый контакт по отдельности слаб и не повредит даже самый хрупкий предмет. Чтобы освободить объект, нити просто разгерметизируют», — описывает принцип работы устройства один из соавторов работы Кейтлин Беккер.

Так комплекс взаимодействующих резиновых трубок может надежно удерживать тяжелые предметы и предметы необычной формы. Разработку смогут применять на практике для захвата мягких фруктов и овощей в сельском хозяйстве или в медицинских организациях для фиксации хрупкой стеклянной посуды.

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