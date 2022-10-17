Ученые предупредили, что регулярный недосып способствует преждевременному старению

Американские ученые провели исследования и выяснили, что постоянный недосып меняет структуру иммунных клеток, что способствует развитию воспалительных процессов. В итоге у человека может развиться преждевременное старение и даже ожирение.

Если часто нарушать режим сна, помимо плохого настроения и ухудшения работоспособности, нарушается обмен веществ, растет риск развития заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем. Об этом пишут РИА Новости.

Последствия плохого сна

Часто у пациентов, которые мало спят, медики отмечают повышенные значения основного маркера воспаления в крови — С-реактивного белка, а также высокое артериальное давление, что может спровоцировать атеросклероз и увеличить вероятность инсульта, а также инфаркта.

После проведения экспериментов выяснилось, длительное лишение сна грозит развитием онкологических патологий и даже летальным исходом, так как наступает истощение жизненных сил организма и сбивается работа иммунной системы.

Прежде всего заметно снижается защитная функция организма, так как нормальный сон поддерживает воспроизводство и программирование гемоцитобластов, дающим начало главным элементам иммунной системы.

По словам врача-терапевта Центра медицины сна, члена Российского общества сомнологов, кандидата медицинских наук Cофии Черкасовой, нехватка сна подавляет Т-клеточный иммунитет, и человек становится более уязвим перед инфекционным заболеваниям, при этом вакцинация помогает хуже.

Невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко добавила, что качество сна влияет и на количество иммунных клеток, и на выделение веществ, которые регулируют работу иммунной системы в целом.

Исследования американских ученых

Американским ученым с помощью специального исследования также удалось выяснит, что при регулярном недосыпании даже в течение короткого периода меняется структура ДНК иммунных стволовых клеток, отвечающих за производство лейкоцитов. По мнению авторов эксперимента, высокий темп выработки иммунных клеток характерен для состояния клонального кроветворения, который связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и ускоренным старением.

Впервые удалось доказать, что хроническое недосыпание приводит к долгосрочным генетическим изменениям. У всех участников уже к концу шестой недели третьей фазы эксперимента появились некоторые сбои в ДНК иммунных клеток. До конца наблюдений они так и не восстановились. Отмечается, что при хроническом недосыпании биологический возраст клеток увеличится в среднем лет на десять.

Специалисты рекомендуют придерживаться здорового режима сна, особенно в раннем возрасте. Взрослым людям, в свою очередь, необходимо спать 7-8 часов в сутки, пожилым уже 7-9, а детям до 17 лет необходимо примерно 8-10.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что храп может стать одной из главных причин смерти человека во сне и свидетельствовать о серьезных заболеваниях.