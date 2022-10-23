Психологи Стэнфорда выяснили, что улучшить настроение человека способна даже натянутая улыбка

Стэнфордские психологи открыли любопытный феномен: человеку может улучшить настроение даже фальшивая улыбка. Все дело в работе лицевых мышц.

По данным научного журнала Nature Human Behavior, ученые из Стэнфордского университета экспериментальным путем обнаружили, что даже фальшивая улыбка может сделать улыбающегося человек счастливее.

Ученые протестировали почти четыре тысячи человек из 19 стран. Одной трети участников предложили просто удерживать во рту карандаш для создания подобия улыбки на лице, ​​одной трети — копировать выражение лица улыбающихся актеров, а оставшимся — просто поднять уголки губ.

Для сокрытия настоящей цели испытания ученые попросили участников решать простые математические задачи и оценивать уровень счастья после каждого задания. Так заметное увеличение счастья наблюдалось у участников, имитирующих улыбающиеся фотографии или притягивающих рот к ушам.

У участников, которые просто держали во рту карандаш, сильных изменений настроения не произошло, впрочем, как и в предыдущих экспериментах. Конечно, такого эффекта недостаточно, чтобы, например, вылечить депрессию, однако исследование дает полезную информацию о природе эмоций.

Оказалось, что как положительные эмоции могут вызвать движение мышц, так и движение мышц способно улучшить настроение

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