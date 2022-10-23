Поезд Деда Мороза из Великого Устюга приедет в Петербург 6 января

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга приедет в Петербург 6 января
Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Дед Мороз из Великого Устюга прибудет в Петербург 6 января в рамках своего новогоднего путешествия по России.

По информации Петербургского Дневника, поезд Деда Мороза, отправившегося из Великого Устюга в большое путешествие по России, приедет в Петербург 6 января. Всего волшебник будет кружить по стране 85 дней. За это время он проедет более 33 тысяч километров и посетит свыше 100 городов. Праздничный рейс завершится 15 января.

Новогодний поезд состоит из приемной Деда Мороза, вагонов для проведения игр и квестов, вагона-ресторана и вагона-лавки. В каждом городе, куда приедет новогодний поезд, пройдут праздничные программы на вокзалах.

Праздновать россияне начнут за 20 минут до его прибытия поезда. В празднике примут участие аниматоры, а также будут работать сувенирные лавки и кафе.

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