Грядущая рождественская ярмарка обойдется Смольному в 103 млн рублей

Смольный потратит на проведение Рождественской ярмарки в 2022 году более 100 млн рублей

На официальном портале Госзакупок появились 15 лотов от СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров, работ и услуг» общей стоимостью более 103 млн рублей— именно такую сумму власти Петербурга готовы потратить на проведение будущей Рождественской ярмарки.

Самую большую сумму, 32,2 млн рублей, город выделит на художественное оформление ярмарки. Установка временных некапитальных объектов обойдется Смольному в 17,6 млн рублей, постоянное энергоснабжение территории ярмарки будет стоить 14 млн, а услуги частной охраны — 12,9 млн рублей.

Напомним, что в начале этого месяца Смольный объявил об отмене традиционных общегородских новогодних и рождественских мероприятий. Сэкономленные средства планируется перенаправить на покупку снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных.