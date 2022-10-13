Большая часть россиян не хочет проведения праздничных мероприятий в Новый год

Большая часть россиян не хочет проведения праздничных мероприятий в Новый год. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Большая часть россиян не хочет проведения праздничных мероприятий в Новый год. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Выяснилось, что больше половины россиян выступают за отмену праздничных мероприятий на Новый год.

Согласно данным проведенного опроса, большая часть жителей страны не хочет проведения праздничных мероприятий. Об этом пишет «Ямал1».

Таким образом, 52% опрошенных граждан заявили, что поддерживают отмену публичных мероприятий в праздник. По данным SuperJob, поддерживают отмену проведения праздничных гуляний чаще женщины, чем мужчины. В возрастной категории большую часть голосов «за» отдали респонденты, которым больше 45 лет.

Тем не менее, жители России планируют проведение новогодних корпоративов. В исследовании подчеркивается, что 17% будут отмечать Новый год в офисе, а ещё 17% готовят вечеринку в ресторане, 1% планирует поездку за город. Также 4% опрошенных выберут другие варианты празднования.