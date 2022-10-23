Гарвардские врачи обнаружили связь между одиночеством, стрессом и депрессией и затяжным течением COVID-19

Гарвардские врачи обнаружили связь между одиночеством, стрессом и депрессией и затяжным течением COVID-19
Фото: unspalsh

Врачи выяснили, что стресс, тревога и одиночество повышают риск затяжного ковида на 50%.

По информации научного журнала JAMA Psychiatry, исследователи из Гарвардского университета обнаружили, что стресс, депрессия и тревога негативно влияют на долгое течение COVID-19. Оказалось, они продлевают течение болезни сильнее, чем хронические заболевания сердца и легких.

Авторы исследования проанализировали данные трех тысяч пациентов, переболевших коронавирусом, и обнаружили, что длительный COVID был на 30-50% более вероятным для тех, кто имел депрессию, тревогу или одиночество в анамнезе. При этом более 40% из людей с хроническим ковидом ранее не имели психических заболеваний.

Иронично, но результаты подобных исследований могут усилить беспокойство людей из-за коронавируса и поместить их в группу риска. Однако они все же важны, поскольку напоминают о приоритетности психического здоровья даже в условиях продолжающейся глобальной пандемии.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что пандемия сократила ожидаемую продолжительность жизни россиян на 3,3 года.

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