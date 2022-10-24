В октябре общепит Петербурга столкнулся с дефицитом сотрудников

В регионах Северо-Западного федерального округа сейчас наблюдается нехватка кадров.

Судя по соотношению резюме и вакансий в отрасли ресторанного бизнеса, работодателям в настоящее время затруднительно найти новых сотрудников, а старого персонала попросту не хватает. Согласно данным пресс-службы «HeadHunter Северо-Запад», среднее количество откликов на объявления в три раза ниже нормы.

С начала текущего года на hh.ru опубликовали свыше 350 тысяч вакансий в отрасли общепита. Самое большое количество предложений фиксируется в Москве и составляет 20% от общего числа вакансий, а также в Петербурге, где специалисты отметили 11% от общего количества размещенных объявлений о работе.

За 9 месяцев в сфере общепита число вакансий не уменьшалось в отличие от других сфер. Еще весной многие компании решили подождать и снизить число объявлений о найме сотрудников. Соискатели же, в свою очередь, начали обновлять резюме и искать подработку от других работодателей.

Зарплата в ресторанном бизнесе с начала года выросла в среднем на 6%, но все еще кажется не достаточно привлекательной для потенциальных работников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что весной этого года обороты розничной торговли и общепита на территории как Петербурга, так и Ленобласти резко сократились.