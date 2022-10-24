С воскресенья на понедельник петербуржцы ловили в объективы северное сияние

С воскресенья на понедельник петербуржцы ловили в объективы северное сияние. Фото: Telegram-канал "Астро Фото Болото"

С воскресенья на понедельник петербуржцы ловили в объективы северное сияние. Фото: Telegram-канал "Астро Фото Болото"

Некоторые жители Санкт-Петербурга поделились снимками захватывающего дух северного сияния, которое разлилось по небу в ночь с 23 на 24 октября.

Так, в Telegram-канале «Астро Фото Болото» появилось видео, на котором отчетливо продемонстрировано ночные красоты природы. Многие пользователи сети смогли застать его на юге города. Наблюдали северное сияние также в Кудрово и на проспекте Ветеранов.

Отмечается, что в других частях города тоже можно было успеть поймать это красивое природное явление.

Некоторым счастливчикам удалось застать северное сияние в Приозерском районе Ленинградской области. В группе социальной сети Вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ Питер Онлайн/СПб» добавили, что на небе с воскресенья на понедельник образовались зеленые и красные полосы. Один из городских фотографов захватила сияние на острове Гогланд в Финском заливе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что путешествие в Карелию за северным сиянием стало комфортнее с улучшенным интернетом. Вдоль самой северной в мире скоростной трассы — Мурманского шоссе — появились дополнительные базовые станции LTE.