Путешествие в Карелию за северным сиянием стало комфортнее с улучшенным интернетом

Путешествие в Карелию за северным сиянием стало комфортнее с улучшенным интернетом. Фото: Pxhere

Путешествие в Карелию за северным сиянием стало комфортнее с улучшенным интернетом. Фото: Pxhere

Для туристов, которым сложно обходиться без Сети, маршрут до Карелии стал комфортнее.

Вдоль самой северной в мире скоростной трассы — Мурманского шоссе — появились дополнительные базовые станции LTE. Автодорога связывает Петербург, Петрозаводск и Мурманск, а новые объекты связи появились в районе населенных пунктов Сопоха, Кивач, Святозеро и Янишполе.

Известно, что указанный маршрут очень популярен у «охотников» за северным сиянием, и сейчас есть возможность наслаждаться красотами природы и пользоваться быстрым интернетом. Кроме того, сеть не подведет и на таких знаменитых местах, как водопад Кивач и вулкан Гирвас.

Директор МегаФона в Карелии Роман Куликов поделился с «Мойкой78», что в сентябре текущего года республику посетило на 23% больше туристов, чем за аналогичный период 2021 года. При этом подавляющая часть приезжих пользуются автомобильными дорогами.

Таким образом, путешественники могут беспрепятственно общаться через мессенджеры, пользоваться навигацией и всеми необходимыми цифровыми сервисами, а сельские жители получили возможность учиться и работать удаленно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компания «Мегафон» заявила о возврате денежных средств орнитологам за SMS-сообщения с датчиков, которые находятся на степных орлах, улетевших в роуминг после долгого отсутствия в сети.