Орлы улетели в роуминг: Мегафон спишет задолженность с орнитологов за SMS-сообщения с датчиков

Компания «Мегафон» заявила, что вернет денежные средства орнитологам за SMS-сообщения с датчиков, которые находятся на степных орлах, улетевших в роуминг после долгого отсутствия в сети.

Отмечается, что ранее орнитологи обратились за помощью в сборе денежных средств к неравнодушным гражданам. Они рассказали, что птицы, на которых прикреплены GPS-трекеры, начали разорять ученых из-за того, что вылетают в зону роуминга после долгого нахождения вне сети.

Подобный случай уже происходил в 2019 году. Тогда ученые запустили акцию «Закинь орлу на мобилку». Отслеживание птиц попало под угрозу, так как у орнитологов не было средств для оплаты SMS сообщений. Так, степной орел Мин после долгого отсутствия в зоне действия залетел на территорию Ирана. Также наблюдались птицы, которые появлялись в Казахстане, на следующий день в Туркменистане, а потом и вовсе в других странах.

Данная ситуация привела к задолженности. По словам ученых, если отключить птиц от трекеров, то это приведет к потере ценного научного материала — всех данных о летнем перемещении орлов, когда они находились вне зоны покрытия мобильной связи.

Компания «Мегафон» уже не в первый раз участвует в такой акции: в 2019 году они уже списывали задолженность с орнитологов. Сейчас оператор пообещал увеличить количество SMS в тарифе для них, а также компенсировать задолженность.

Также специалисты МегаФона совместно с орнитологами проанализировали пути миграции степных орлов за последние три года и пришли к выводу, что с возрастом птицы стали чаще гнездиться в отдаленных местах, где нет мобильной связи, и реже летать. Поэтому компания обновит тариф, разработанный специально для отслеживания перелетов птиц, с учетом нового поведения птиц.