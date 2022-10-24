В Ленобласти фотограф провел съемку редкой усатой синице из Красной книги

В Ленобласти фотограф провел съемку редкой усатой синице из Красной книги
В Ленобласти фотограф провел съемку редкой усатой синице из Красной книги. Фото: группа "Вконтакте"/"Птицы СПБ и России"

В Ломоносовском районе фотографу Антону Кубышкину посчастливилось встретиться с уникальной краснокнижной птичкой — усатой синицей.

В группе «Птицы СПБ и России» социальной сети «ВКонтакте» появились снимки пернатой. Чтобы отличить самца от самки, по словам фотографа, нужно обратить внимание на усы и пятнышки (у мальчика два уса, а также есть черное пятно вокруг глаза).

У снятой специалистом птички оказались неоднозначные признаки, в связи с чем появилось предположение, что в этот раз удалось снять самочку с усом, или, может быть, даже мутацию, когда одна половина мужская, а другая женская.

«Дух захватывает от таких моментов», — поделился Кубышкин.

Фотограф объяснил: чтобы найти усатых синиц, нужно вглядеться в колышущийся тростник и найти одиночные стебли, которые шевелятся чуть больше. Таким образом Кубышкину и удалось разглядеть необычных пернатых.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградском зоопарке выдра королевских кровей по кличке Финик получила на обед ведро каштанов, но не простое, а с сюрпризом.

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В Ленобласти фотограф провел съемку редкой усатой синице из Красной книги
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