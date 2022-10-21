В Ленинградском зоопарке показали будни выдры Финика за ведром каштанов

Выдра королевских кровей по кличке Финик, живущая в Ленинградском зоопарке, получила на обед ведро каштанов, но не простое, а с сюрпризом.

Оказалось, что под грудой каштанов были спрятаны аппетитные кусочки рыбы. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Когда маленькому хищнику предложили просто каштаны, он предпочел отказаться от такого подарка, но когда сотрудники спрятали туда разные вкусности, он с радостью стал рыться в ведёрке. Отмечается, что ради достойного вознаграждения он даже готов лазить по деревьям.

В зоопарке восхищаются отменной физической формой выдры и ее осеннему настроению.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что у зайцев-беляков из Ленинградского зоопарка началась осенняя линька. Специалист рассказала, как пушистые жители готовятся к холодной зиме. Так, во время линьки у зайца-беляка на лапках появляется много шерсти.