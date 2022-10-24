В премии «Город действия» примут участие зоозащитники и экоактивисты

Среди номинантов на премию «Город действия» от «Мойки78» оказались не только волонтеры, работающие с детьми, но и зоозащитники, а также экоактивисты.

Издание продолжает рассказывать об участниках и знакомить читателей с героями, которые каждый день совершают подвиги, о которых знают далеко не все. Так, например, отмечается, что в этом году без семей осталось большое количество питомцев, поэтому номинация «Зоозащитный Петербург» сейчас очень актуальна.

Одним из номинантов проекта стал небезызвестный среди петербуржцев «Фонд друзей Балтийской нерпы». Специалисты организации уже много лет сохраняют популяцию ластоногих в Финском заливе и Ладожском озере, а также помогают коллегам из других регионов России.

Претендуют на победу еще два крупных центра помощи «Велес» и «Сирин». Волонтеры первого помогают диким животным, а специалисты второго работают с птицами, но могут взять и других животных, попавших в беду.

«Приют Островок СПб» занимается кошками, а «Ржевка», работающий с 2006 года, содержит около 100 кошек и 180 собак. Еще одним участником стал приют «Полянка» и волонтеры организации «Альтер Вита».

Отдельной номинации на премии «Город действия» удостоились также проекты эко-активистов. В 2022 году за победу борются 4 кандидата: экоцентр «Сборка», «Органика не мусор», организация «Крышечки ДоброТЫ», а также «Сдавать и не сдаваться!».

Спонсором премии выступает бренд мужской косметики REBEL, а партнерами премии Автошкола «Светофор» и Большой Санкт-Петербургский Государственный Цирк.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что множество волонтеров Петербурга смогут рассказать о себе в рамках премии «Город действия».