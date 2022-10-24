Имена первых победителей премии «Город действия» жюри определит уже 24 октября

Имена первых победителей премии &#171;Город действия&#187; жюри определит уже 24 октября
Имена первых победителей премии "Город действия" жюри определит уже 24 октября. Фото: Мойка78

В понедельник, 24 октября, станут известны имена первых победителей премии «Город действия» от «Мойки78».

В жюри сидят звезды волонтерского движения и известные активисты. Издание «Мойка78» рассказало, что голоса за претендентов в четырех номинациях отдадут:

  1. Координатор Общественного движения «За берег” Валерия Шкуропат
  2. Почетный донор РФ, руководитель общественного движения «Энергия жизни» Виктор Андронов
  3. Активный донор крови и костного мозга Кирилл Базылев
  4. Координатор объединения «Волонтеры медики», основатель волонтёрского объединения МВО «АНГЕЛЫ ДОБРА» Алексей Тульнев

Кроме того, в состав жюри войдет главный редактор Мойки78 Олег Третьяков, креативный директор издания Мойка78 Сергей Чичкаленко и генеральный директор издания Газета.СПб София Храмцова. Также свой голос могут отдать и сами горожане в группе премии «Вконтакте».

Имена победителей будут раскрыты 27 октября. Награждение активистов, благотворителей и волонтеров запланировано на 19:00.

Спонсором премии выступает бренд мужской косметики REBEL, а партнерами премии являются Автошкола «Светофор» и Большой Санкт-Петербургский Государственный Цирк.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что среди номинантов на премию «Город действия» оказались не только волонтеры, работающие с детьми, но и зоозащитники, а также экоактивисты.

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