Имена первых победителей премии «Город действия» жюри определит уже 24 октября

В понедельник, 24 октября, станут известны имена первых победителей премии «Город действия» от «Мойки78».

В жюри сидят звезды волонтерского движения и известные активисты. Издание «Мойка78» рассказало, что голоса за претендентов в четырех номинациях отдадут:

Координатор Общественного движения «За берег” Валерия Шкуропат Почетный донор РФ, руководитель общественного движения «Энергия жизни» Виктор Андронов Активный донор крови и костного мозга Кирилл Базылев Координатор объединения «Волонтеры медики», основатель волонтёрского объединения МВО «АНГЕЛЫ ДОБРА» Алексей Тульнев

Кроме того, в состав жюри войдет главный редактор Мойки78 Олег Третьяков, креативный директор издания Мойка78 Сергей Чичкаленко и генеральный директор издания Газета.СПб София Храмцова. Также свой голос могут отдать и сами горожане в группе премии «Вконтакте».

Имена победителей будут раскрыты 27 октября. Награждение активистов, благотворителей и волонтеров запланировано на 19:00.

Спонсором премии выступает бренд мужской косметики REBEL, а партнерами премии являются Автошкола «Светофор» и Большой Санкт-Петербургский Государственный Цирк.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что среди номинантов на премию «Город действия» оказались не только волонтеры, работающие с детьми, но и зоозащитники, а также экоактивисты.