Росгвардия задержала в военкомате на Республиканской мужчину с пистолетом

Росгвардия задержала в военкомате на Республиканской мужчину с пистолетом. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Росгвардия задержала в военкомате на Республиканской мужчину с пистолетом. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Сотрудники Росгвардии совместно с нарядом патрульно-постовой службы поймали злоумышленника, прихватившего с собой в военкомат пистолет.

В пресс-службе главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти рассказали, что гражданин, пришедший в здание военного комиссариата на Республиканской улице с пистолетом, был нетрезв.

О вооруженном злоумышленнике сообщили работники военкомата. Когда мужчина увидел правоохранителей, он бросил пистолет на пол.

Выяснилось, что 36-летний нарушитель взял оружие у своей сожительницы, которую привлекли к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия.

Задержанного доставили в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина однажды уже был пойман на мелком хулиганстве.

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