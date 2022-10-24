Раскрыты подробности неудавшегося ограбления банка актером сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Божанов, обвиняемый в разбое, рассказал, почему он пришел в банк с пистолетом, и как на самом деле все произошло.

По информации «Комсомольской правды», сотрудники правоохранительных органов отследили местоположение 41-летнего актера практически сразу после неудавшегося ограбления и задержали его при выходе из квартиры. По словам самого Божанова, он совершил преступление специально, чтобы попасть под стражу и не возвращать долги. Оказалось, что в общей сложности их накопилось около 6 млн.

Актер отметил, что не хотел красть деньги из банка. До этого он утверждал, что требовал от кассира купюры, но на самом деле подобного не было. Известно, что бизнес артиста сильно пострадал в период пандемии.

«Я никаких требований не высказывал, а просто наставил пистолет на кассира», — заявил Божанов.

Однако слова сотрудницы банка и актера сильно разнятся. Женщина утверждает, что приказ отдать деньги все-таки был. Злоумышленник заявился в организацию прямо в час-пик.

Специалисты возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 февраля Андрей Божанов в медицинской маске зашёл в помещение банка на Гражданском проспекте, после чего достал из куртки травматический пистолет и направил его в сторону кассира