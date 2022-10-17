Актера сериала «Улицы разбитых фонарей» отправили под домашний арест за разбой в банке

Актера сериала "Улицы разбитых фонарей" отправили под домашний арест за разбой в банке. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Актера сериала "Улицы разбитых фонарей" отправили под домашний арест за разбой в банке. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Андрей Божанов признал свою вину раскаялся. Он был привлечен по статье «разбой» и отправлен под домашний арест после попытки ограбления банка.

По версии следствия еще 28 февраля артист в медицинской маске зашёл в помещение банка на Гражданском проспекте, после чего достал из куртки травматический пистолет и направил его в сторону кассира, потребовав передать деньги. Женщина смогла нажать кнопку сигнализации, затем мужчина покинул банк. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Мужчину удалось задержать. По факту произошедшего возбудили уголовное дело и направили на рассмотрение в Калининский суд.

Предполагается, что 41-летний актер хотел попасть в изолятор из-за большого количества долгов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще одна кража произошла в Санкт-Петербурге 15 октября. Неизвестный пробрался в квартиру на Советском проспекте и оставил хозяйку без украшений.