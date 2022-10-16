Преступник подобрал ключи к квартире на Советском и забрал у хозяйки дорогие украшения

Преступник подобрал ключи к квартире на Советском и забрал у хозяйки дорогие украшения. Фото: Unspalsh

Преступник подобрал ключи к квартире на Советском и забрал у хозяйки дорогие украшения. Фото: Unspalsh

Еще одна кража произошла в Петербурге 15 октября. Неизвестный пробрался в квартиру на Советском проспекте и оставил хозяйку без украшений.

Как стало известно Gazeta.SPB, в полицию обратилась 46-летняя неработающая женщина, проживающая в доме 16 на Советском проспекте.

По словам пострадавшей, в период с 12:00 14 октября по 12:00 дня 15 октября неизвестный подобрал ключи к входной двери, проник в квартиру на 21-м этаже 25-ти этажного дома и совершил хищение ювелирных изделий. Преступник забрал 2 цепочки, 3 браслета, 3 подвески, 6 пар серег и 3 кольца из металла желтого цвета, после этого с места происшествия скрылся.

В общей сложности сумма ущерба составила 202 900 рублей. Квартира средствами охранной сигнализации не оборудована, но на фасаде дома 16 по Советскому проспекта установлено видеонаблюдение. Специалисты просмотрят запись.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге правоохранители зафиксировали крупную кражу имущества из квартиры двух гендиректоров-сожителей. Общая сумма материального ущерба составила 12 750 000 рублей.