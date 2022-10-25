Власти Петербурга хотят ввести новые правила бракосочетания

Власти Петербурга хотят ввести новые правила бракосочетания
Власти Петербурга хотят ввести новые правила бракосочетания. Фото: unsplash

В Северной столице разработали проект постановления «О порядке заключения брака в торжественной обстановке», согласно которому меняются некоторые положения. В частности речь идет о запрете традиционных круп и монет на полу.

В представленном документе Смольный детально описал правила поведения в ЗАГСе во время церемонии бракосочетания, а также требования к участникам церемонии, их родственникам и гостям. Всего указано 16 пунктов.

Так, из ограничений, которых не было до этого, появилось требование, которое подразумевает запрет молодоженам визуально менять пол с помощью макияжа и одежды. Также, согласно новым пунктам, не будет разрешаться традиция разбрасывания риса, крупы, лепестков цветов, монет и конфет.

Помимо действующих запретов на ношение верхней одежды и распитие алкоголя в здании все, кто пришел на церемонию, должны будут придерживаться «элегантно-праздничного внешнего вида» или делового стиля.

В зале при обручении должны обязательно быть флаг и герб России, нельзя привлекать других музыкантов и использовать собственную аппаратуру. Мобильные телефоны во время регистрации также использовать нельзя.

Кроме того, нельзя нарушать композиции интерьеров помещений и оконных убранств. В случае нарушений всех выше перечисленных пунктов сотрудники ЗАГС могут обратиться к правоохранительным органам.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дейтинговые приложения за рубежом зафиксировали наплыв российских пользователей, желающих найти себе пару.

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