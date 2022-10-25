Экоактивисты продолжают акты вандализма, заливая картины пюре и томатным супом

Вандалы под лозунгами экозащитников продолжают обливать картины и прочие произведения искусства едой, при этом не получая должного наказания. Эксперт объяснил, на чем основан выбор очередной «жертвы» экоактивистов.

В этот раз пострадал пейзаж импрессиониста Клода Моне «Стога сена» в Потсдамском музее Барберини. Произведение искусства безжалостно залили картофельным пюре, после этого хулиганы приклеили себя к стене рядом картиной, свой поступок они обосновали тем, что это была попытка привлечения внимания к проблемам климата.

В Великобритании также произошел акт вандализма, когда торт в лицо получила статуя Карла III в музее мадам Тюссо. А еще раньше активистки, которые выступали против использования нефти, облили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи».

По мнению директор Музея имени Андрея Рублева Михаила Миндлина, экоактивисты не спроста выбирали известные полотна. Так у акций получается огромный резонанс, пояснил специалист в беседе с «360».

Эксперт отметил, что поймать хулиганов на входе в музей непросто, так как они достаточно аккуратно себя ведут и стараются не привлекать внимания. При этом главной целю таких «экоактивистов» — не испортить картины, а привлечь внимание к себе и своим идеям.