В Сясьстрое судимого за убийство мужчину снова могут посадить за аналогичное преступление

В Сясьстрое судимого за убийство мужчину снова могут посадить за аналогичное преступление. Фото: Pxhere

В Сясьстрое судимого за убийство мужчину снова могут посадить за аналогичное преступление. Фото: Pxhere

В Волховском районе Ленинградской области расследуют смерть одного из жителей коммуналки. В произошедшем подозревается сосед погибшего.

Как стало известно Gazeta.SPB, 24 октября около 14:56 правоохранителям поступило сообщение, что в коммунальной квартире дома 22 по улице 1 Мая в городе Сясьстрой, в своей комнате был обнаружен труп 51-летенго неработающего мужчины с ножевым ранением груди.

По версии следствия, днем 21 октября на кухне коммунальной квартиры в результате внезапно возникшего конфликта 35-летний сосед погибшего нанес ему удар ножом в область груди. После этого раненый мужчина закрылся в своей комнате и там впоследствии скончался.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Соседа погибшего задержали и поместили в ИВС. Известно, что он уже был судим за кражу, а также уже 11 лет отбывал наказание в колонии за другое убийство, состоял под административным надзором до 20.03.2023.

Ранее gazetas.pb.ru писала, что Смольный назвал 7 районов, в которые будут эвакуировать жителей в случае чрезвычайных ситуаций.