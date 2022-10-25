В Петербурге определены безопасные районы на случай массовой эвакуации

Власти Северной столицы определили 7 районов, в которые будут эвакуировать жителей в случае чрезвычайных ситуаций.

Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города. Выяснилось, что из 18 районов безопасными признали те, которые в большей степени удалены от центра — это Курортный, Колпинский, Петродворцовый, Выборгский, Красносельский, Приморский и Пушкинский районы.

Руководителям администрации перечисленных районов дали поручение проинформировать организации о безопасных зонах. Вопрос на контроль взял вице-губернатор Валерий Пикалев.

Согласно представленной в документе информации, постановление было составлено на основе нормативных актов, связанных с мерами безопасности во время ЧС федерального закона о правилах проведения эвакуационных мероприятий. Кроме того упоминаются постановление правительства РФ об утверждении проведения эвакуации и городской закон о защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге на контроль взяли сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, а также объекты повышенной опасности в связи с режимом базовой готовности.