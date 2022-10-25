В связи с режимом базовой готовности под особый контроль в Петербурге возьмут несколько сфер

В связи с режимом базовой готовности под особый контроль в Петербурге возьмут несколько сфер. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В связи с режимом базовой готовности под особый контроль в Петербурге возьмут несколько сфер. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

На прошедшей неделе Петербург приступил к исполнению указа президента РФ Владимира Путина, по которому предъявляются новые требования к работе ряда регионов, среди них есть и Северная столица.

Сейчас для Петербурга установлен уровень базовой готовности. Согласно заявлению, которое было сделано властями города в рамках обращения на «Радио Россия», усиливаются меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты населения. Таким образом, в соответствии с указом в Петербурге был введен особый режим работы жизненно важных объектов.

Отмечается, что под особый контроль специалисты возьмут сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, а также объекты повышенной опасности. Дополнительные ограничения для жителей пока не вводятся.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на территории Петербурга создали оперативный штаб для реализации мер, которые предусмотрены указом президента о введении уровня режима базовой готовности.