В Петербурге появился штаб для реализации мер базового уровня готовности

В Петербурге появился штаб для реализации мер базового уровня готовности. Фото: Baltphoto

В Петербурге появился штаб для реализации мер базового уровня готовности. Фото: Baltphoto

На территории Северной столицы создали оперативный штаб для реализации мер, которые предусмотрены указом президента о введении уровня режима базовой готовности.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Государственное и муниципальное управление» по координации деятельности органов власти при введении различных уровней реагирования был создан штаб для соблюдения мер уровня базовой готовности.

Главной задачей штаба является координация работы органов власти города, территориальных управлений федеральных ведомств и прочих структур. Во главе оперштаба стоит губернатор Петербурга Александр Беглов, также в его состав входят члены городского правительства, руководители силовых, правоохранительных и надзорных ведомств.

До этого подчеркивалось, что введение режима базовой готовности не повлияет на жизнь простых горожан.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 19 октября был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому на территории Петербурга вводится уровень базовой готовности.