Президент России ввел в Петербурге уровень базовой готовности

В Петербурге вводится уровень базовой готовности, что означает усиление охраны общественного порядка и транспорта.

В среду, 19 октября, был опубликован указ президента России, согласно которому на территории Петербурга вводится уровень базовой готовности. В рамках документа губернатор Северной столицы уполномочен осуществлять меры для обеспечения соответствующего уровня готовности в регионах. К примеру, он может усилить охрану общественного порядка, а также военных, важных государственных и специальных объектов.

Кроме того, в городе улучшат безопасность транспорта и остальной инфраструктуры. Также в рамках уровня базовой готовности усилится охрана объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды.

Средний уровень реагирования действует на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также в городе Севастополе. Уровень повышенной готовности вводится в регионах ЦФО и ЮФО, а в остальных регионах действует базовый уровень готовности.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге предприятиям запретили оформлять сотрудникам бронь от мобилизации.