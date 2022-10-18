В Петербурге предприятиям запретили оформлять сотрудникам бронь от мобилизации

В Петербурге предприятиям запретили оформлять сотрудникам бронь от мобилизации
В Петербурге предприятиям запретили оформлять сотрудникам бронь от мобилизации. Фото: Pxhere

Военные комиссариаты Северной столицы временно остановили оформление брони от частичной мобилизации для работников части предприятий.

Так, сегодня, 18 октября, информация о приостановке бронирования сотрудников появилась в военкомате Центрального района города. Об этом пишет «Neva.Today».

Отмечается, что военные комиссариаты каждого района Санкт-Петербурга временно остановили оформление документов, которые защищают от призыва в рамках частичной мобилизации. Предполагается, что изменения будут действовать до 28 октября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 17 октября в Петербурге от занимаемой должности начальника мобилизационного управления городской администрации освободили Виктора Шевченко. Теперь его место занял Владимир Буянов, до этого работавший первым заместителем начальника управления.

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