В Петербурге предприятиям запретили оформлять сотрудникам бронь от мобилизации

Военные комиссариаты Северной столицы временно остановили оформление брони от частичной мобилизации для работников части предприятий.

Так, сегодня, 18 октября, информация о приостановке бронирования сотрудников появилась в военкомате Центрального района города. Об этом пишет «Neva.Today».

Отмечается, что военные комиссариаты каждого района Санкт-Петербурга временно остановили оформление документов, которые защищают от призыва в рамках частичной мобилизации. Предполагается, что изменения будут действовать до 28 октября.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 17 октября в Петербурге от занимаемой должности начальника мобилизационного управления городской администрации освободили Виктора Шевченко. Теперь его место занял Владимир Буянов, до этого работавший первым заместителем начальника управления.