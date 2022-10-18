С 17 октября Владимир Буянов занял пост начальника мобилизационного управления в Смольном

С 17 октября Владимир Буянов занял пост начальника мобилизационного управления в Смольном. Фото: Baltphoto

С 17 октября Владимир Буянов занял пост начальника мобилизационного управления в Смольном. Фото: Baltphoto

В Петербурге от занимаемой должности начальника мобилизационного управления городской администрации освободили Виктора Шевченко.

Об освобождении Шевченко от должности стало известно в понедельник, 17 октября. Теперь его место занял Владимир Буянов, до этого работавший первым заместителем начальника управления, сообщает пресс-служба Смольного.

Постановление о назначении Буянова на должность вступило в силу вчера, 17 октября. Мобилизационное управление администрации губернатора Петербурга отвечает за разработку, уточнение и реализацию мобилизационных планов исполнительных органов власти города, а также мобилизационного плана экономики города.

Кроме того, в зоне ответственности лежит подготовка госслужащих города и воинский учет граждан, работающих в правительстве Петербурга.

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