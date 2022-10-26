В Кингисеппе 14-летняя пассажирка молодого лихача без прав не смогла пережить столкновение с деревом

В Кингисеппе 14-летняя пассажирка молодого лихача без прав не смогла пережить столкновение с деревом
Фото: unsplash

В Кингисеппском районе Петербурга не справившийся с управлением молодой человек на ВАЗ врезался в дерево, из-за чего погибла его юная пассажирка. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 24 октября в полицию поступило сообщение о том, что у дома по проспекту Карла Маркса в городе Кингисепп 19-летний водитель без прав на ВАЗ, не справившись с управлением на левом закруглении дороги, наехал на правый бордюрный камень и затем врезался в дерево.

В результате ДТП ученица 8 класса, 14-летняя пассажирка ВАЗА, получила множество травм. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она впоследствии и умерла.

Выяснилось, что водитель к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения в 2021-2022 годах не привлекался. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по части 3 статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что мчавшийся по Ленсовета лихач на KIA переломал позвоночник выходившей из трамвая пятикласснице.

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