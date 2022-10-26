Волгоградские ученые создали экологичный аэрогель для абсорбции нефти

Российские ученые разработали экологичные нефтесорбенты, которые в будущем могут быть применены как фильтры для разделения водонефтяных эмульсий. Материал имеет пористость почти в 99%.
По информации Polymers, ученые из Волгоградского университета создали модицифицированные аэрогели из хитозана, обладающие избирательными нефтепоглощающими свойствами. Изобретение смогут использовать как фильтры для разделения водонефтяных эмульсий.
Хитозан — природный полисахарид, который получают из хитина, содержащегося в панцирях ракообразных и насекомых. Это возобновляемый, биосовместимый и биоразлагаемый полимер. Аэрогели на его основе обладают низкой плотностью, высокой пористостью и большой удельной поверхностью. Благодаря таким свойствам, новый материал можно применять в качестве сорбента различных загрязнений, например, масел, нефти и нефтепродуктов.
Разработанные хитозановые аэрогели обладают пористостью до 98,5% Их образуют тонкие пленками полимера, с системой открытых пор. Ученые отметили, что в результате модификации материала система пор не нарушается, но сама поверхность приобретает исключительные водоотталкивающие свойства. Немодифицированный аэрогель быстро впитывает воду, а после модификации вода не впитывается таким материалом в течение нескольких часов.
Разработанный способ модификации хитозанового аэрогеля и сорбционный материал запатентованы.
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