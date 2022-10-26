Волгоградские ученые создали экологичный аэрогель для абсорбции нефти

Российские ученые разработали экологичные нефтесорбенты, которые в будущем могут быть применены как фильтры для разделения водонефтяных эмульсий. Материал имеет пористость почти в 99%.

По информации Polymers, ученые из Волгоградского университета создали модицифицированные аэрогели из хитозана, обладающие избирательными нефтепоглощающими свойствами. Изобретение смогут использовать как фильтры для разделения водонефтяных эмульсий.

Хитозан — природный полисахарид, который получают из хитина, содержащегося в панцирях ракообразных и насекомых. Это возобновляемый, биосовместимый и биоразлагаемый полимер. Аэрогели на его основе обладают низкой плотностью, высокой пористостью и большой удельной поверхностью. Благодаря таким свойствам, новый материал можно применять в качестве сорбента различных загрязнений, например, масел, нефти и нефтепродуктов.