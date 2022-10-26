Российским автомобилистам рассказали о важных нюансах новой процедуры освидетельствования на алкоголь

Эксперт Холодов рассказал об изменениях в процедуре освидетельствования на алкоголь, которые вступят в силу с 1 марта 2023 года.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения вступят в силу в России с 1 марта 2023 года. В обновленном постановлении изменились названия правил и сама структура документа. Кроме того, появилась альтернатива присутствию понятых — видеозапись с места.

«Водителя теперь доставляют на медосвидетельствование, а не направляют. Теперь это юридически закреплено. В целом, принципиально ничего не меняется. Как раньше нельзя было ездить пьяным, так и сейчас нельзя», — рассказал зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.

По словам эксперта, новый документ не включает в себя обновленных правил освидетельствования на наркотики. Вероятно, для этого в России примут отдельный документ. Что касается алкогольного освидетельствования, что новые правила будут действовать до 1 марта 2029 года.