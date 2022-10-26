Автоэксперт посоветовал жителям Петербурга не спешить «переобуваться» на зимнюю резину до холодов

Автоэксперт Холодов предостерег петербуржцев от преждевременной смены летней резины на зимнюю на автомобиле. По его словам, погода в городе сейчас невероятно изменчива — стоит подождать устойчивого холода.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов рассказал, что автовладельцам Петербурга не стоит спешить со сменой сезонной резины. Все дело в слишком изменчивой погоде, которая может сказаться на новеньких шинах.

«Слишком рано менять резину тоже не правильно – разные тепловые характеристики резины, износ, выпадают шипы», – подчеркнул Холодов.

По словам специалиста, действительно менять резину необходимо, когда столбик термометра опускается до отметки в -5 градусов, а на дорогах возникает ледяная корка. Холодов отметил, что в том случае, если водитель часто уезжает за город, действительно можно задуматься о ранней смене резины, но заядлым горожанам «переобуваться» на зимнюю резину торопиться не стоит.

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