Из Петербурга могут выслать мигрантов, незаконно работавших на складе OZON

Из Петербурга могут выслать мигрантов, незаконно работавших на складе OZON
Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Мигрантов, незаконно работавших на складе OZON в Петербурге, могут оштрафовать и выслать из города.

По данным пресс-службы судов Петербурга, райсуд Северной Столицы зарегистрировал 27 административных протоколов в отношении мигрантов, которые незаконно работали на складе OZON. Работникам-нелегалам грозят штрафы и высылка из России.
В среду, 26 октября, правоохранители на автобусе привезли в Колпинский суд граждан Узбекистана и Таджикистана, работавших на складе OZON в поселке Петро-Славянка на Софийской улице. Всех их обвиняют в нарушении миграционного законодательства по статье о незаконном осуществлении иностранными гражданами или лицами без гражданства трудовой деятельности в России.
В основном иностранные граждане осуществляли подбор и отгрузку товаров, находящихся на складе, не имея разрешения на осуществление трудовой деятельности. Указанная статья влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 7 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.
В пресс-службе отметили, что мигранты признают вину и раскаиваются, а также признаются в незнании русского языка.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что сотрудники Ozon устроили утреннюю поножовщину на Витебском проспекте.
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