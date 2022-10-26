Из Петербурга могут выслать мигрантов, незаконно работавших на складе OZON

Мигрантов, незаконно работавших на складе OZON в Петербурге, могут оштрафовать и выслать из города.

По данным пресс-службы судов Петербурга, райсуд Северной Столицы зарегистрировал 27 административных протоколов в отношении мигрантов, которые незаконно работали на складе OZON. Работникам-нелегалам грозят штрафы и высылка из России.

В среду, 26 октября, правоохранители на автобусе привезли в Колпинский суд граждан Узбекистана и Таджикистана, работавших на складе OZON в поселке Петро-Славянка на Софийской улице. Всех их обвиняют в нарушении миграционного законодательства по статье о незаконном осуществлении иностранными гражданами или лицами без гражданства трудовой деятельности в России.

В основном иностранные граждане осуществляли подбор и отгрузку товаров, находящихся на складе, не имея разрешения на осуществление трудовой деятельности. Указанная статья влечет наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 7 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.