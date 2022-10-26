Под Петербургом в преддверии новогодних праздников откроется крупнейший динопарк

На курорте «Охта Парк» под Петербургом откроется один из крупнейших в регионе динопарков. Открытие тематического парка приурочено к Новому году.

По информации пресс-службы «Охта Парка», во Всеволожском районе Ленинградской области откроется один из крупнейших динопарков региона. Посетить тематический парк петербуржцы и жители Ленобласти смогут уже на новогодние праздники.

На территории расположатся 25 движущихся моделей динозавров. Средняя длина фигур будет составлять около 3-5 метров (максимальная — 8 м), средняя высота — 3-4 метров. Для образования детей в парке организуют специальные инфостенды с информацией о том, какие звери населяли Землю миллионы лет назад,, где жил каждый из динозавров, чем он питался.

На территории динопарка также будет обустроена фотозона, а в специальной песочнице дети с помощью археологических инструментов смогут узнать, как исследователи находят останки древних животных.

Напомним, что курорт «Охта Парк» расположен в 10 км от Санкт-Петербурга в деревне Мистолово.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржцы смогут покататься на коньках в «Новой Голландии» и «Севкабель Порту» уже с 19 ноября.