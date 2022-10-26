Петербуржцы смогут покататься на коньках в «Новой Голландии» и «Севкабель Порту» уже с 19 ноября

Петербуржцы смогут покататься на коньках в &#171;Новой Голландии&#187; и &#171;Севкабель Порту&#187; уже с 19 ноября
Фото: МК в Питере

«Новая Голландия» и «Севкабель Порт» анонсировали жителям Петербурга открытие катков.

По данным пресс-службы «Севкабель Порта», уже 19 ноября на территории общественного пространства на Васильевском острове начнет работу каток площадью 2,2 тыс. м2. В анонсе отметили, что петербуржцев ждут романтический вид на залив, классная музыка, гирлянды и уютные островки с деревьями.
«Нерпы и белые медведи помогут всем, кто неуверенно стоит на коньках. А по утрам обещаем мастер-классы», — говорится в сообщении.
Возле катка установят скамейки с подогревом, а резиденты общественного пространства предложат скидки тем, кто придет кататься на коньках.
Открытие катка также анонсировали и в «Новой Голландии». Общественное пространство в Адмиралтейском районе пока не назвало точную дату, поскольку на данный момент сосредоточено на поиске контролеров и сотрудников проката коньков.
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