Петербуржцы смогут покататься на коньках в «Новой Голландии» и «Севкабель Порту» уже с 19 ноября

«Новая Голландия» и «Севкабель Порт» анонсировали жителям Петербурга открытие катков.

По данным пресс-службы «Севкабель Порта», уже 19 ноября на территории общественного пространства на Васильевском острове начнет работу каток площадью 2,2 тыс. м2. В анонсе отметили, что петербуржцев ждут романтический вид на залив, классная музыка, гирлянды и уютные островки с деревьями.

«Нерпы и белые медведи помогут всем, кто неуверенно стоит на коньках. А по утрам обещаем мастер-классы», — говорится в сообщении.

Возле катка установят скамейки с подогревом, а резиденты общественного пространства предложат скидки тем, кто придет кататься на коньках.

Открытие катка также анонсировали и в «Новой Голландии». Общественное пространство в Адмиралтейском районе пока не назвало точную дату, поскольку на данный момент сосредоточено на поиске контролеров и сотрудников проката коньков.