Петербург в 2022 году стал самым популярным городом для новогодней аренды жилья

Петербург возглавил рейтинг городов, куда россияне хотели бы приехать для празднования Нового Года.

По данным ТАСС, Петербург стал самым желанным городом для россиян, мечтающих посетить Северную Столицу на Новый год. Наряду с Петербургом, раннее бронирование жилья на Новый год началось в Москве, Казани и Сочи.

По словам гендиректора «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, в этом году из списка исчезли все города Крыма, но вернулся Минск, с которым открылась автомобильная граница. По нему наблюдается самый высокий прирост спроса.