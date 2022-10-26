Петербург в 2022 году стал самым популярным городом для новогодней аренды жилья

Петербург возглавил рейтинг городов, куда россияне хотели бы приехать для празднования Нового Года.
По данным ТАСС, Петербург стал самым желанным городом для россиян, мечтающих посетить Северную Столицу на Новый год. Наряду с Петербургом, раннее бронирование жилья на Новый год началось в Москве, Казани и Сочи.
По словам гендиректора «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, в этом году из списка исчезли все города Крыма, но вернулся Минск, с которым открылась автомобильная граница. По нему наблюдается самый высокий прирост спроса.
Стоит отметить, что вместе с увеличением спроса выросла и средняя стоимость аренды жилья в Петербурге — сейчас она увеличилась на 19% и составляет 4,5 тысяч рублей в сутки. В Москве рост составил 12% — жилье там можно снять за 4,2 тыс. рублей.
При этом дороже всего аренда жилья этой зимой обойдется в Эсто-Садоке — селе в Адлерском районе Сочи. Там аренда выросла на 10% и сейчас составляет 8,9 тысяч рублей за сутки. А в Сочи аренда выросла на невероятные 65% — снять жилье там можно примерно за 5,5 тысяч в сутки.
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