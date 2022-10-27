На Индустриальном Эмом с длинной бородой сломал челюсть грузчику и оставил его без денег

На Индустриальном Эмом с длинной бородой сломал челюсть грузчику и оставил его без денег. Фото: "Яндекс.Карты"

На Индустриальном Эмом с длинной бородой сломал челюсть грузчику и оставил его без денег. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе 25 октября к врачам поликлиники пришел 28-летний гражданин Республики Таджикистан со сломанной челюстью, который пояснил, что его избил мужчина по имени Эмом.

Как стало известно Gazeta.SPB, пострадавший работает грузчиком в одном из интернет-магазинов. Он обратился к медикам около 16:41, после чего в удовлетворительном состоянии с переломом костей нижней челюсти слева со смещением отломков был переведен в городскую больницу №2.

Пострадавший рассказал, что в период с 20:30 вечера 23 октября до часа ночи 24 октября неизвестный «Эмом» у дома 24 «б» по Индустриальному проспекту в ходе внезапно возникшей ссоры избил его и открыто похитил банковскую карту. После этого, узнав пин-код от нее, злоумышленник перевел денежные средства в сумме 26 000 рублей.

На вид мужчине 25-30 лет. Он нормального телосложения, с длинной бородой. В момент произошедшего был одет в черную кепку и коричневый костюм.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что задержали петербуржца, который в очередной раз нанес матери увечья. На этот раз все оказалось еще хуже, чем в июле текущего года.