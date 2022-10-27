На Славы петербуржец, систематически избивающий мать, в этот раз проломил родительнице череп

На Славы петербуржец, систематически избивающий мать, в этот раз проломил родительнице череп. Фото: Pxhere

На Славы петербуржец, систематически избивающий мать, в этот раз проломил родительнице череп. Фото: Pxhere

В Петербурге задержали мужчину, который в очередной раз нанес матери увечья. На этот раз все оказалось еще хуже, чем в июле текущего года.

Как стало известно Gazeta.SPB, днем 26 октября в полицию обратилась 54-летняя женщина с проспекта Славы, 11 которая заявила об избиении.

На месте происшествия, в квартире по указанному адресу, правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который проживает здесь вместе с матерью. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин несколько раз ударил по голове и конечностям мать.

В результате пострадавшую экстренно госпитализировали с проломленной головой и поместили в шоковую операционную. Врачи диагностировали у женщины открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом основания черепа, контузию глазного яблока и травматический шок 1 степени. Согласно уточненному диагнозу у гражданки также имеются множественные ушибы и ссадины.

Злоумышленника доставили в отделение, где составили протокол. После этого мужчину поместили в СПСЗЛ. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что в 2021 году задержанный уже был судим по статье за наркотики, а в июле текущего года был отпущен под обязательство о явке по статье «Умышленное причинение вреда здоровье средней тяжести». Вечером 9 июня в ходе конфликта гражданин, также находясь дома с матерью, двумя лыжами причинил родительнице вред средней тяжести здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге на перекрестке Большевиков и Крыленко женщина наткнулся на избитого до потери сознания брата.