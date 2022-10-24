На перекрестке Большевиков и Крыленко женщина наткнулся на избитого до потери сознания брата

На перекрестке Большевиков и Крыленко женщина наткнулся на избитого до потери сознания брата. Фото: Baltphoto

На перекрестке Большевиков и Крыленко женщина наткнулся на избитого до потери сознания брата. Фото: Baltphoto

В ночь с 22 на 23 правоохранительным органам Невского района поступило сообщение от женщины, заявившей, что она обнаружила своего брата без сознания на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков у магазина. По словам заявительницы, мужчина сильно избит.

Как стало известно Gazeta.SPB, полиция прибыла на указанное место около 03:55. В результате удалось установить, что 23 октября примерно в 03:21 на перекрестке двое неизвестных мужчин избили 35-летнего мужчину с улицы Шотмана.

Медики диагностировали у пострадавшего ЗЧМТ, УГМ тяжелой степени тяжести с формированием множественных контузионных очагов, множественные ушибы, ссадины головы, тел и конечностей. Гражданина в тяжелом состоянии госпитализирован в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Злоумышленников, скрывшихся с места происшествия, сейчас разыскивают. Видеонаблюдение, установленное на доме по улице Крыленко изъято и просмотрено. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Центральном районе Петербурга ночью 20 октября заметили мужчину в крови, который, лежа на асфальте, стонал от боли.