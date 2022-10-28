В МЧС назвали критическую температуру тела, при которой человек может умереть

В МЧС назвали критическую температуру тела, при которой человек может умереть. Фото: Pxhere

В МЧС назвали критическую температуру тела, при которой человек может умереть. Фото: Pxhere

Переохлаждение организма, включая долгое нахождение в холодной воде, или на морозе, опасно для жизни. Специалисты назвали критическую температуру тела, после которой может наступить смерть.

В МЧС России предупредили, что снижение температуры тела до 24°С является критичным для человека. При этом к переохлаждению может привести даже длительное нахождение человека в воде с температурой 33 градуса Цельсия. Подчеркивается, что чем ниже показатель, тем быстрее наступает переохлаждение. Об этом пишут РИА Новости.

По словам специалистов, в осенне-зимний период опасность представляют замерзающие водоемы. В связи с этим родителей просят не оставлять детей без присмотра и контролировать то, чем они занимаются на улице. Очень часто, попав в холодную воду, ребенок не может сам выбраться из нее.

По данным министерства, за три квартала 2022 года на водоемах России погибли 324 ребенка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что автоэксперт предостерег петербуржцев от преждевременной смены летней резины на зимнюю.