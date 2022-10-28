В Петербурге впервые зарегистрировали дело о фиктивной вакцинации против коронавируса

Петроградский суд Северной столицы зарегистрировал первое дело по факту фиктивной вакцинации против COVID-19.

Уголовное дело зафиксировано в отношении двух медицинских сестер. Предполагается, что женщины на протяжении 3 месяцев выдавали людям фиктивные документы о прохождении вакцинации. В настоящее время сотрудницы находятся под подпиской о невыезде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, медицинские работники с 1 июля по 18 октября 2021 года выдавали поддельные документы о прохождении вакцинации от коронавируса как минимум 4 пациентам. После этого ложные сведения вносили в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. За услуги клиенты передавали медсестрам по 5 тысяч рублей.

До этого похожих инцидентов в городе не было. В настоящее время материалы дела по статье «Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей» переданы судье, но к производству пока не приняты.

В случае установления вины женщинам грозит штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо лишение свободы на аналогичный срок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге продолжается вакцинация от гриппа и коронавирусной инфекции. За этот сезон уже более 1,7 млн петербуржцев привились от гриппа.