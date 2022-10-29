Почти 2 миллиона петербуржцев с конца августа прошли вакцинацию от гриппа

От гриппа вакцинировались почти 2 миллиона петербуржцев — на это потребовалось два с небольшим месяца.

По данным пресс-службы Смольного, по состоянию на 27 октября в Петербурге от гриппа привились 1 млн 967 тысяч 930 человек, что составляет 36,55% населения города. При этом вакцинировали 92% детей — 459 тысяч 917 человек, 99% беременных — 11 тысяч 925 человек, а также 44% взрослых — 1 млн 211 тысяч 302 человек.

«Защититься от гриппа позволяет своевременная вакцинация. Город сделал все необходимое, чтобы прививка от гриппа в Петербурге была максимально доступной», — отчитался губернатор Петербурга.

Как отметили в Смольном, прививочная кампания стартовала в конце августа. Всего в рамках национального календаря прививок до конца года планируется привить от гриппа 3 млн 240 тысяч человек, то есть 60% населения города.

Вакцинация от гриппа в Петербурге продолжится и в ноябре.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге впервые зарегистрировали дело о фиктивной вакцинации против коронавируса.