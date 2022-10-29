Пьяный житель Московской области насмерть раздавил ростовчанина бытовкой на грузовой стоянке в Шушарах

В Пушкинском районе Петербурга на одной из грузовых стоянов произошло ДТП, в результате которого погиб житель Ростовской области, неудачно оказавшийся около бытовки, в которую врезался пьяный водитель.

Как стало известно Gazeta.SPb, днем 28 октября у дома 8 по улице Ленина в поселке Шушары на грузовой стоянке произошло смертельное ДТП, которое устроил пьяный житель Московской области.

Мужчина на МАN TGS совершил наезд на Volkswagen под управлением петербуржца. После этого водитель въехал в бытовку, в результате чего находящийся между бытовкой и стоящим рядом полуприцепом житель Ростовской области от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Правоохранители выяснили, что житель Московской области к административной ответственности за нарушения ПДД в 2021 — 2022 годах привлекался 8 раз.

По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по пункту «а» части 4 статье 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть по неосторожности).

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