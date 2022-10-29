Британские ученые впервые доказали, что пчелы умеют и очень любят играть

Британские ученые впервые доказали, что пчелы умеют и очень любят играть
Фото: unsplash

Первое в истории исследование показало, что пчелы любят играть. Оказалось, молодые пчелки играют с куда большим энтузиазмом, чем старые.

Поданным Animal Behavior, ученые Лондонского университета королевы Марии впервые доказали, что пчелы умеют играть. Это первый случай, когда насекомое продемонстрировало игровое поведение с предметами.

В эксперименте исследователи протестировали 45 пчел, которые изо всех сил старались многократно катать деревянные шары, несмотря на то, что у них не было очевидного стимула для этого — катание мячей не способствовало стратегиям выживания, таким как добыча пищи, уборка беспорядка или спаривание, и выполнялось в условиях отсутствия стресса.

Исследование также показало, что молодые пчелы катают больше шариков, чем старые пчелы, что отражает человеческое поведение маленьких детей и других молодых млекопитающих и птиц, которые являются наиболее игривыми. Также оказалось, что пчелы-самцы катают игрушки дольше, чем их коллеги-самки.

«Это исследование убедительно свидетельствует о том, что разум насекомых намного сложнее, чем мы могли бы себе представить. Есть много животных, которые играют просто для удовольствия, но большинство примеров исходит от молодых млекопитающих и птиц», — отметила профессор Ларс, один из авторов исследования.

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