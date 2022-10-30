Алексей Франдетти покажет в Петербурге мюзикл «Обыкновенное чудо» с Иваном Ожогиным и Нонной Гришаевой в главных ролях

Алексей Франдетти покажет в Петербурге мюзикл &#171;Обыкновенное чудо&#187; с Иваном Ожогиным и Нонной Гришаевой в главных ролях
Фото: кадр из клипа "Кромешная тьма"

Петербургский ТЮЗ имени Александра Брянцева покажет мюзикл «Обыкновенное чудо» в постановке Алексея Франдетти. Главные роли исполнят Нонна Гришаева и Иван Ожогин.

По данным ТАСС, ТЮЗ имени Александра Брянцева покажет в воскресенье премьеру мюзикла «Обыкновенное чудо» по сказке Евгения Шварца в постановке главного режиссера московского театра «Ленком Марка Захарова» Алексея Франдетти.

«Пьеса Евгения Шварца как абсолютно гениальный материал предлагает любому постановщику вариативность. В нашем случае мне показалось интересным акцентировать внимание на взаимоотношениях Волшебника и Хозяйки, которые находятся много лет в браке. Сохранение брака в сегодняшнем мире — это и есть то самое обыкновенное чудо, которое возможно между людьми. С другой стороны, мне бы хотелось, чтобы наши зрители увидели яркую, добрую сказку с невероятно красивой историей любви Принцессы и Медведя», — описал свое видение постановки режиссер.

Актерский состав спектакля учредили при помощи вокальных и хореографических кастингов, по результатам которых вместе с ведущими актерами ТЮЗа на сцену выйдут и молодые артисты, принятые в труппу в 101-м сезоне. На главные роли режиссер пригласил известных актеров Нонну Гришаеву и Ивана Ожогина.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербургский театр «Мюзик-холл» переименуют в честь оперного певца Шаляпина.

"Обыкновенное чудо" мюзикл новости СПб тюз


 

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