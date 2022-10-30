В Петербурге 25-летняя местная жительница два месяца снимала на видео развращение собственного трехлетнего сына

В Невском районе Петербурга молодая мать покусилась на половую неприкосновенность своего трехлетнего сына. Об извращениях полицейским рассказала бабушка мальчика.

Как стало известно Gazeta.SPb, 29 октября в полицию обратилась 50-летняя петербурженка с сообщением о том, что с сентября по октябрь ее 25-летняя дочь в их квартире на улице Седова совершала насильственные действия сексуального характера в отношении своего малолетнего сына.

Девушка активно трогала половой орган трехлетнего мальчика, демонстрировала и давала ему трогать свои гениталии, в том числе и языком. Все эти действия злоумышленница записывала на мобильный телефон.

Женщину задержали в 20:00 у дома по проспекту Металлистов и доставили в отделение полиции. Мальчика госпитализировали в психоневрологический дом ребенка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге «по горячим следам» задержали извращенца, лизавшего половые органы первоклассника на даче.