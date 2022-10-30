В Ивановских пирогах неизвестный обстрелял дачный дом генерального директора петербургской торговой компании

Во Всеволожском районе Петербурга неизвестный стрелок расстрелял дверь и забор дачного дома петербуржца, работающего генеральным директором торговой фирмы. На восстановление конструкций уйдет 250 тысяч рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 29 октября в полицию позвонил генеральный директор местной торговой компании, проживающий в Петербурге. Мужчина заявил, что его дачный дом в поселке Ивановские пироги обстреляли.

Прибывшие на место происшествия правоохранители в ходе осмотра установили, что с 28 по 29 октября неизвестный при помощи неустановленного оружия повредил забор и входную дверь дома. Сумма ущерба от действий таинственного стрелка составила 250 000 рублей.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствовало. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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